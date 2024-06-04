Sette sakatlanan Demet Evgar, ödül törenine bastonla katıldı
Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar sette sakatlanarak kasını yırttı. Dün akşam ödül törenine bastonla gelen oyuncu, ayakta durmakta zorlanınca tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.
ELLE Style Awards 2024 ödülleri dün akşam Mandarin Oriental Bosphorus'taki tören ile sahiplerini buldu. Gecede Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, Yılın Televizyon Performansı ödülünün sahibi oldu.
Evgar, dün akşam düzenlenen Elle Style Awards gecesine bastonla geldi.
Gecede röportaj veren Demet Evgar, sette geçirdiği kaza sonucu kasının yırtıldığını söyledi. Nazara geldiğini söyleyen oyuncu "Ayacığım set temposunda birazcık yoruldu ama iyiyim" ifadelerini kullandı. Dizideki repliğe gönderme yapan oyuncu, "Bahar yorgunluğu oldu" diyerek herkesi güldürdü.
Son dönemde set ekibiyle kavga ettiği iddiasıyla gündeme gelen Demet Evgar ekibine teşekkür ederek aralarında bir sorun olmadığına vurgu yaptı ve "Yaptığım her işe müthiş bir sevdayla, tutkuyla tutunuyorum. Tutunamayacağım işleri kabul etmiyorum ama burada ekibin çok büyük kıymeti oluyor. Bu yükseliş kesinlikle kale gibi Bahar ekibine aittir. Bunu hiçbir zaman üstüme alabileceğim bir şey değil. Çünkü çok zevkli sürekli sinema filmi gibi yaratımın içinde olduğu ve birbirimize izin verdiğimiz ortam var. O yüzden nazar değmesi normal… Çok görülen bir şey değil çünkü bu tür bu tip işler…" diye konuştu.