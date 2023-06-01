Sex and The City'nin "Samantha"sı devam dizisine dönüyor

Kim Cattrall, And Just Like That'de Sex and the City'deki rolünü yeniden canlandıracak. Cattrall, dizinin ikinci sezonunun bir sahnesinde Samantha Jones olarak geri dönecek.

KİM CATRALL DEVAM DİZİSİNE DÖNMEMİŞTİ

Variety’nin aktardığı habere göre, dizinin başrol oyuncusu, Carrie karakterine hayat veren Sarah Jessica Parker ile sorunları olduğu bilinen ve bu nedenle devam dizisine dönmeyen Kim Catrall’ın 'And Just Like That' dizisinin ikinci sezonunda bir sahnesi olacak.

EKİBİ GÖRMEDEN SAHNESİ ÇEKİLDİ

Kim Catrall’ın diziye döndüğü bir sahneyi ekibin kalanını görmeden ya da konuşmadan çektiği öğrenildi.

SAMANTHA LONDRA'YA TAŞINDI OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

Dizinin ilk sezonunda Sex and The City ekibinin orijinal castı Sarah Jessica Parker, Kristin Davis ve Cynthia Nixon’ın New York’taki yaşamı sürerken Samantha karakterinin Londra’ya taşındığı gösterilmişti.

Sex and The City dizisi altı sezon sürmüş ve dizinin ardından iki devam filmi çekilmişti. Cattrall, filmlerden sonra medyaya yaptığı açıklamalarda Parker ile arasında sorunlar olduğunu açık bir şekilde anlatmıştı.