Seyirci elektrikler gidince 'Aşkın Olayım'ı söyledi! Simge Sağın sahnede duygusal anlar yaşadı
Şarkıcı Simge Sağın'ın İzmir konserinde elektrikler kesildi. Cep telefonlarını fener gibi kullanan seyirci hep bir ağızdan ‘Aşkın Olayım’ şarkısını söylemeye başlayınca şarkıcı gözyaşlarına boğuldu.
Şarkıcı Simge bu yaz sık sık konser vermeye devam ediyor. Dün akşam İzmir Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan Simge bir ara kesilen elektriklere rağmen konsere devam etti.
Duygusal anlar yaşadı
Konserin en müthiş anı elektrikler kesilince yaşadı. Cep telefonlarını fener gibi kullanan seyirci hep bir ağızdan "Aşkın Olayım"ı söylemeye başladı. Duygulanan Simge gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca ağlayan Simge seyirciyi alkışlarken şarkı bitiminde elektrikler geldi. Bu anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
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İzmir Açıkhava Tiyatrosu'nda biletleri günler öncesinden tükenen konser sonrası seyirciye unutulmaz bir gece yaşatan Simge Sağın alkışlar eşliğinde hayranlarına teşekkür ederek sahneden indi.
Simge 30 Ağustos'ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.