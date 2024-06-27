Şeyma Subaşı Ibıza tatilinden pozlarını paylaştı

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, sık sık yurtdışına seyahat ediyor. Son olarak İspanya'nın eğlence adası olarak bilinen Ibiza’da güneşin tadını çıkarıyor.

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Şeyma Subaşı Ibıza tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 1

Yaşam tarzı, paylaşımları ve özel hayatıyla en çok konuşulanlar arasında yer alan Şeyma Subaşı, sık sık yurtdışına seyahat ediyor. 

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Şeyma Subaşı Ibıza tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 2

Şimdilerde İspanya'nın Ibiza adasında tatil yapan Şeyma Subaşı sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanıyor. Subaşı son olarak ayna karşısında bikinisiyle olduğu anları takipçileriyle paylaştı. 

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Şeyma Subaşı Ibıza tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 3

Ibiza tatilinden siyah bikinisi ile pozlarını peş peşe yayınlayan Subaşı'nın ''haç'' detaylı kolyesi dikkatlerden kaçmadı.

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Şeyma Subaşı Ibıza tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 4

Eleştiri alan Subaşı'nın pozlarına binlerce beğeni yağarken bir takipçisi ''Kolye aksesuar mı yoksa manevi duruşun mu?'' diye sordu. Subaşı, bu yoruma kayıtsız kalamadı ve ''aksesuar'' diyerek yanıt verdi.