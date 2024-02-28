Şeyma Subaşı'dan tatil pozları: Anne ve çocuklarla sıradan eğlenceli bir gün

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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'evet' demişti.
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Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş; Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.
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"ANNE VE ÇOCUKLARLA"
Tarzı ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Subaşı'nın son pozları da olay oldu. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Ünlü isim sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.
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Subaşı, paylaşımına "Anne ve çocuklarla sıradan bir eğlenceli gün daha ... Ve kameralarla anları ve anıları yakalamak" notunu düştü.