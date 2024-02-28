Şeyma Subaşı'dan tatil pozları: Anne ve çocuklarla sıradan eğlenceli bir gün

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede çok konuşuldu.

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Şeyma Subaşı'dan tatil pozları: Anne ve çocuklarla sıradan eğlenceli bir gün - Resim : 1

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'evet' demişti.

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Şeyma Subaşı'dan tatil pozları: Anne ve çocuklarla sıradan eğlenceli bir gün - Resim : 2

Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş; Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. 

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Şeyma Subaşı'dan tatil pozları: Anne ve çocuklarla sıradan eğlenceli bir gün - Resim : 3

"ANNE VE ÇOCUKLARLA"

Tarzı ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Subaşı'nın son pozları da olay oldu. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Ünlü isim sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

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Şeyma Subaşı'dan tatil pozları: Anne ve çocuklarla sıradan eğlenceli bir gün - Resim : 4

Subaşı, paylaşımına "Anne ve çocuklarla sıradan bir eğlenceli gün daha ... Ve kameralarla anları ve anıları yakalamak" notunu düştü.