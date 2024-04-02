Shakira: Ben ve oğullarım Barbie'den nefret ettik

Barcelona'nın efsane futbolcularından Gerard Pique’den olaylı bir şekilde boşanan ve bu evliliğinden iki erkek çocuğu bulunan Shakira, bu yıl gişede büyük bir hasılat elde eden Barbie filmi hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.
'İKİ ERKEK ÇOCUK YETİŞTİRİYORUM...'
Allure’a konuşan 47 yaşındaki ünlü isim, "Oğullarım filmden nefret ettiler. Erkekliği köreltici olduğunu hissettiler. Ben de bir dereceye kadar katılıyorum. İki erkek çocuk yetiştiriyorum. Kadınlara saygı duyarken kendilerini de güçlü hissetmelerini istiyorum."
"Erkeklerin erkek olma olanaklarını elinden almadan kadınları güçlendirmeye, aynı zamanda koruma ve sağlamaya çalışan pop kültürünü seviyorum. Kadınlara, kadınlığımızı kaybetmeden her şeyi yapabileceğimize dair güven vermeye inanıyorum" dedi.
'BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ'
Ünlü şarkıcı sözlerine, "Erkeklerin toplumda bir amacı olduğunu, kadınların da başka bir amacı olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi tamamlıyoruz ve bu tamamlayıcılığın kaybolmaması gerekiyor." diye ekledi.