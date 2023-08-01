Sharon Stone'dan "Temel İçgüdü" itirafı: Arabama tırmandılar!

CNN International sunucusu Chris Wallace’ın podcast’ine konuk olan 65 yaşındaki Sharon Stone, "Temel İçgüdü" filminin kendisini bir seks sembolüne dönüştürdüğünü söyledi.

Ünlü oyuncu, film vizyona girdikten sonraki günlerde gözlüğünü almak için dışarı çıktığında neler yaşadığını anlattı.

ARABASININ ÜZERİNE TIRMANMIŞLAR

Ünlü isim, "Trafik ışığında durdum. Herkes arabamın üzerine tırmandı. Yeşil ışık yandı. Arabalar korna çalmaya başladı. İnsanlar tepesindeyken araba kullanmak yasal mı bilmiyordum" dedi." Wallace bu anıya şaşırıp "Sharon bu hikaye mi yoksa gerçek mi?" diye sordu. Anlattıklarının gerçek olduğunu belirten Stone, "İnsanlar kornaya basıyordu. Arabayı kullanırsam ve birileri yaralanırsa tutuklanır mıyım diye düşündüm" dedi. Hayranlarının giderek agresif hale geldiğini, arabasının tamponlarına ve camlarına zarar verdiğini söyleyen Sharon Stone, hayranlarının kıyafetlerini ve saçlarını çekiştirdiğini de sözlerine ekledi.

SHARON STONE: ÇOK AZ PARA KAZANDIM

Öte yandan Stone, daha önceki yıllarda "Temel İçgüdü"den yeteri kadar para kazanamadığını açıklamıştı. Filmde kendisine başrolde eşlik eden Michael Douglas'ın ciddi bir gelir elde ettiğini belirten ünlü oyuncu, "Temel İçgüdü için para almadım. Çok az para kazandım. Michael 14 milyon dolar aldı. Sonraki yıl Oscar töreninde giyeceğim elbiseyi alacak kadar para kazanamadım" demişti.