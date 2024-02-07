Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı: Annem öğrendiğinde yüzüme tükürmüştü!

Yasaklı madde kullandığını itiraf eden Ersubaşı şunları söylemişti:

Şimdi ben bir dönem kışın uyuşturucuya düştüm. Sonra parayı kumarda ve uyuşturucuda harcadım. Eski kocam çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabi bunu çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim Mustafa'nın hiçbir alakası yok. Sonra Mustafa beni sürekli bununla tehdit etti. Önce bunu 'aileme söylerim, çocukları bana vereceksin' dedi. Tamam senin pisliğinden yeter ki kurtulayım dedim. 'Çocuklar sende kalsın' dedim. 'Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm' dedim. Hepsinin mesajları var. Hepsinin de delillerini sunacağım bundan önce. Çocuklarımı verdim bırakmadı. Tehdide bitmedi, pisliği de bitmedi şiddeti de bitmedi. Parayı da ödüyorum ama ben bu sırada ablasına abisine. 'Seni magazine rezil edeceğim' dedi. Çocuklarımı benden ayırdı ya, istediği her şeyi yapsın.