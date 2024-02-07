Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı: Annem öğrendiğinde yüzüme tükürmüştü!
Sihirli Annem dizisinde ‘Tuğçe’ karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, katıldığı bir Youtube programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Sihirli Annem dizisinde 'Tuğçe' karakteriyle sevilen çocuk oyuncular arasında yer alan Damla Ersubaşı, yaşadığı ailevi sorunları katıldığı bir programda anlattı.
Damla Ersubaşı daha önce şiddet gördüğünü iddia ettiği eşiyle boşanmış sonra yeniden barışmıştı. Tekrar ayrılık kararı alan ve o dönem darp edildiğini öne süren edilen Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı eski eşiyle geçtiğimiz haftalarda tekrar mahkemelik olmuştu.
UYUŞTURUCU İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ
Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini almıştı. Çocukları elinden alınan Damla Ersubaşı ise sosyal medya hesabından ağlayarak yaptığı açıklamada uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.
Yasaklı madde kullandığını itiraf eden Ersubaşı şunları söylemişti:
Şimdi ben bir dönem kışın uyuşturucuya düştüm. Sonra parayı kumarda ve uyuşturucuda harcadım. Eski kocam çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabi bunu çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim Mustafa'nın hiçbir alakası yok. Sonra Mustafa beni sürekli bununla tehdit etti. Önce bunu 'aileme söylerim, çocukları bana vereceksin' dedi. Tamam senin pisliğinden yeter ki kurtulayım dedim. 'Çocuklar sende kalsın' dedim. 'Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm' dedim. Hepsinin mesajları var. Hepsinin de delillerini sunacağım bundan önce. Çocuklarımı verdim bırakmadı. Tehdide bitmedi, pisliği de bitmedi şiddeti de bitmedi. Parayı da ödüyorum ama ben bu sırada ablasına abisine. 'Seni magazine rezil edeceğim' dedi. Çocuklarımı benden ayırdı ya, istediği her şeyi yapsın.