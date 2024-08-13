Sıla Türkoğlu ile aşk mı yaşıyor? Rahmican Kapkap açıkladı

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde birlikte rol alan Sıla Türkoğlu ve Rahmican Kapkap'ın 'aşk yaşıyorlar' iddialarına yanıt geldi.

1 / 4
Sıla Türkoğlu ile aşk mı yaşıyor? Rahmican Kapkap açıkladı - Resim : 1

Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun (25), rol arkadaşı Rahimcan Kapkap (26) ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

2 / 4
Sıla Türkoğlu ile aşk mı yaşıyor? Rahmican Kapkap açıkladı - Resim : 2

Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin, 'reklam ilişkisi' içinde oldukları da öne sürülmüştü.

3 / 4
Sıla Türkoğlu ile aşk mı yaşıyor? Rahmican Kapkap açıkladı - Resim : 3

Rahimcan Kapkap, rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile ilgili sosyal medyada çıkan, "Aşk yaşıyorlar" iddialarına cevap verdi.

4 / 4
Sıla Türkoğlu ile aşk mı yaşıyor? Rahmican Kapkap açıkladı - Resim : 4

'SILA İLE MAHALLE ARKADAŞIYIZ'

Oyuncu, "Sıla ile mahalle arkadaşıyız. Öyle bir şey söz konusu değil" diyerek söz konusu dedikodulara son noktayı koydu.

Sıla komşu kızı; fakat bu tür haberlerin kişilere yakıştırmaları ve böyle haberlerin çıkması normal. Set ortamı 12 saat... Sette siz ondan, o sizden başkasını görmüyor; birbirlerine eğilmeleri normal" şeklinde devam etti.