Sıla Türkoğlu ile aşk mı yaşıyor? Rahmican Kapkap açıkladı

'SILA İLE MAHALLE ARKADAŞIYIZ'

Oyuncu, "Sıla ile mahalle arkadaşıyız. Öyle bir şey söz konusu değil" diyerek söz konusu dedikodulara son noktayı koydu.

Sıla komşu kızı; fakat bu tür haberlerin kişilere yakıştırmaları ve böyle haberlerin çıkması normal. Set ortamı 12 saat... Sette siz ondan, o sizden başkasını görmüyor; birbirlerine eğilmeleri normal" şeklinde devam etti.