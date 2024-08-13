Sıla Türkoğlu ile aşk mı yaşıyor? Rahmican Kapkap açıkladı

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Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun (25), rol arkadaşı Rahimcan Kapkap (26) ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin, 'reklam ilişkisi' içinde oldukları da öne sürülmüştü.
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Rahimcan Kapkap, rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile ilgili sosyal medyada çıkan, "Aşk yaşıyorlar" iddialarına cevap verdi.
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'SILA İLE MAHALLE ARKADAŞIYIZ'
Oyuncu, "Sıla ile mahalle arkadaşıyız. Öyle bir şey söz konusu değil" diyerek söz konusu dedikodulara son noktayı koydu.
Sıla komşu kızı; fakat bu tür haberlerin kişilere yakıştırmaları ve böyle haberlerin çıkması normal. Set ortamı 12 saat... Sette siz ondan, o sizden başkasını görmüyor; birbirlerine eğilmeleri normal" şeklinde devam etti.