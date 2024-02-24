Simge: Beni uçuracak bir aşk istiyorum
Dünyaca ünlü Alman müzik grubu Schiller’in 13 Nisan’da Türkiye'de vereceği ilk konserine misafir şarkıcı olarak çıkacak Simge Sağın, konser öncesi grubun kurucusu Christopher Von Deylen ile bir araya geldi.
Toplantı sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu.
'AYAKLARIMIN YERDEN KESİLMESİNİ İSTİYORUM'
Aşık olmak istediğini söyleyen ünlü isim, "İnşallah olur, tekrar parlamak ve aşık olmak istiyorum. Uçmak istiyorum, ayaklarımın yerden kesilmesini istiyorum. Yalnızlığımı çok seviyorum ama sevgilim olsa güzel olur.''dedi.
'TANIŞMAK İSTEYEN HAVALİMANINA GELSİN'
Aşırı yoğun olduğunu belirten Simge Sağın, ''Gerçi bu tempoda nasıl olacak bilmiyorum, anca havalimanında tanışabiliriz herhalde, benimle tanışmak isteyen havalimanına gelsin" diye konuştu.
Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili düşüncelerini dile getiren Simge, şöyle konuştu:
Popçu, evli ve çocuklu yıldız golcü için “Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri, ‘Yakışıklım’ parçası ona söylenmeli zaten. Gerçi Icardi için ne söylense az. Hem başarılı hem karakterli biri. Eşi Wanda Nara benden rahatsız olup kıskanmıyordur, aksine çok seviyordur” dedi.