Simge: Beni uçuracak bir aşk istiyorum

Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili düşüncelerini dile getiren Simge, şöyle konuştu:

Popçu, evli ve çocuklu yıldız golcü için “Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri, ‘Yakışıklım’ parçası ona söylenmeli zaten. Gerçi Icardi için ne söylense az. Hem başarılı hem karakterli biri. Eşi Wanda Nara benden rahatsız olup kıskanmıyordur, aksine çok seviyordur” dedi.