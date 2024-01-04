Simge Sağın: Herkese yakışıklı gelen erkekleri beğenmem

'Aşkın Olayım', 'Yankı', 'Üzülmedin mi?', 'Öpücem' gibi birçok hit parçaya imza atan Simge Sağın, Ankara'da sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı konser öncesi birçok merak edilen soruya yanıt verdi.

'HERKESE SÖYLENMEYECEK, ÖZEL BİR KELİME'

KÖFN ile beraber seslendirdiği 'Yakışıklı' şarkısı sorulan Simge, "Yakışıklı kelimesini çok severim. Herkese söylenmeyecek, özel bir kelimedir. Herkese yakışıklı gelen erkekler bana yakışıklı gelmez bu arada. Ismarlama kızlardan da değilimdir" dedi.

"KENDİ KAFASINI YAŞAYANLAR BANA YAKIŞIKLI GELİR"

Simge, "Uzun dönem beraber olduklarım hep yeteneğine âşık olduğum erkeklerdi. 'Şusu olsun, busu olsun, zengin olsun' demem. Bana yakışıklı gelen erkekler genelde kendine has olanlardır, kendi kafasını yaşayanlardır. Bir titri olan; mesela iyi resim yapan, iyi müzik yapan" ifadelerini kullandı.