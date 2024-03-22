Simge Sağın'dan Mauritius pozları

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Ünlü şarkıcı Simge Sağın, son zamanlarda Mauro Icardi ile özleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla büyük çıkış yakalamış ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.
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Son dönemde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Simge Sağın da tatil için Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ni seçti.
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Yakın zamanda Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çifti ve Hande Erçel'in de tatil için bulunduğu Mauritius Cumhuriyeti'ne bu kez Simge Sağın gitti.
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Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı , tatilinden renkli kesitleri sosyal medya hesabından yayımladı.