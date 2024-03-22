Simge Sağın'dan Mauritius pozları

Son dönemde ses getiren şarkılarıyla ön planda olan ünlü şarkıcı Simge Sağın, Mauritiusa tatile gitti. Ünlü şarkıcı renkli karelerini "Cennetten dünyaya" notuyla paylaştı.

1 / 8
Simge Sağın'dan Mauritius pozları - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, son zamanlarda Mauro Icardi ile özleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla büyük çıkış yakalamış ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.

2 / 8
Simge Sağın'dan Mauritius pozları - Resim : 2

Son dönemde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Simge Sağın da tatil için Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti'ni seçti.

3 / 8
Simge Sağın'dan Mauritius pozları - Resim : 3

Yakın zamanda Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çifti ve Hande Erçel'in de tatil için bulunduğu Mauritius Cumhuriyeti'ne bu kez Simge Sağın gitti.

4 / 8
Simge Sağın'dan Mauritius pozları - Resim : 4

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı , tatilinden renkli kesitleri sosyal medya hesabından yayımladı.