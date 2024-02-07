Simge Sağın'ın sahne kıyafeti dikkat çekti! "Gülşen'in izinde" yorumları yapıldı
Uludağ'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı Simge Sağın'a kıyafeti yüzünden eleştiri yağdı. Daha önce Gülşen'in giydiği bir kıyafeti giyen Sağın'ın sahne tarzı yine beğenilmedi.
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'Aşkın Olayım' şarkısıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, önceki gün Bursa’da sahne aldı.
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Sürekli şarkıcı Gülşen’i taklit ettiği haberleriyle gündem olan ve çok eleştirilen Simge Sağın, yine Gülşen’in 2022 yılında sahnesinde giydiği kostümün aynısından giyindi.
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Sağın'ın taşlı sütyen ve kasık yırtmaç detaylı etek tarzına yorum yağdı.
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Simge’nin iddialı tarzına sosyal medyada “Gülşen’in izinde” yorumları yapıldı.