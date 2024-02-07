Simge Sağın'ın sahne kıyafeti dikkat çekti! "Gülşen'in izinde" yorumları yapıldı

Uludağ'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı Simge Sağın'a kıyafeti yüzünden eleştiri yağdı. Daha önce Gülşen'in giydiği bir kıyafeti giyen Sağın'ın sahne tarzı yine beğenilmedi.

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Simge Sağın'ın sahne kıyafeti dikkat çekti! "Gülşen'in izinde" yorumları yapıldı - Resim : 1

'Aşkın Olayım' şarkısıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın, önceki gün Bursa’da sahne aldı.

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Simge Sağın'ın sahne kıyafeti dikkat çekti! "Gülşen'in izinde" yorumları yapıldı - Resim : 2

Sürekli şarkıcı Gülşen’i taklit ettiği haberleriyle gündem olan ve çok eleştirilen Simge Sağın, yine Gülşen’in 2022 yılında sahnesinde giydiği kostümün aynısından giyindi.

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Simge Sağın'ın sahne kıyafeti dikkat çekti! "Gülşen'in izinde" yorumları yapıldı - Resim : 3

 Sağın'ın taşlı sütyen ve kasık yırtmaç detaylı etek tarzına yorum yağdı.

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Simge Sağın'ın sahne kıyafeti dikkat çekti! "Gülşen'in izinde" yorumları yapıldı - Resim : 4

Simge’nin iddialı tarzına sosyal medyada “Gülşen’in izinde” yorumları yapıldı.