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Şinasi Yurtsever için ünlülerden başsağlığı mesajları: "Hep güldürdün. Rahat uyu..."
Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatının ardından peş peşe başsağlığı mesajları yayımlandı.
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Onur Buldu
"Seninle uğraşmak ne güzeldi dayım… seni çok seviyorum tekrar görüşmek üzere…"
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Seda Bakan
"Sevgili Şinasi Yurtsever'in mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabır versin. Çok üzgünüm ve şoktayım."
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Sinem Ünsal
"Canım abim. Hep güldürdün. Rahat uyu..."
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Songül Öden
"Çok üzgünüm... Cennet olsun gittiğin yer"