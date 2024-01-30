Sinem Kobal, ailesi ile birlikte Mauritius'a tatile gitti! Deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı. Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.