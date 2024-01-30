Sinem Kobal, ailesi ile birlikte Mauritius'a tatile gitti! Deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a uçmuştu. Sinem Kobal, tatilden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı. Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Kızları Lalin ve Leyla ile havalimanında fotoğraf paylaşan Sinem Kobal, "İlk uzun uçuş denememiz bol şanssınızı alırım…" demişti.
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Soğuk havalardan kaçıp Mauritius Adası'na giderek güneş banyosu yapan Sinel Kobal tatil pozlarını da paylaştı.
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2 çocuktan sonra hızlıca fit hallerine dönen ve sporunu hiç aksatmayan güzel oyuncuya beğeni yağdı.