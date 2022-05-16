Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu günü! İkinci bebeklerini kucaklarına aldılar
Oyuncu Sinem Kobal, ikinci kez anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal, bugün ikinci kızını da kucağına aldı ve durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
2016 yılında nikah masasına oturan ve 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan müjdeli haber geldi. Oyuncu çift ikinci bebeklerini kucaklarına aldı.
KOBAL, İKİNCİ BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI
Sinem Kobal’ın ve kız bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkinci kez anne ve baba olan ünlü çiftin kızlarına ne isim vereceği merak konusu oldu.
KARNI BURNUNDA İLK POZ
Öte yandan Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım gelmişti. Oyuncu, karnı burnunda pozunu ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kobal, yeşil elbisesiyle objektif karşısına geçmişti ve çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.
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HAYALİNDEKİ EVİ BULDU
Öte yandan evlendikleri günden itibaren Emirgan'da yaşayan çift, ikinci bebek haberinin ardından evlerini değiştirme kararı almıştı. Bahçesinin küçük olması sebebiyle daha büyük bir arayışa giren Kenan İmirzalıoğlu, aradığı evi Zekeriyaköy’de bulmuştu.
Eşi ve çocuklarının rahat etmesi için masraftan kaçınmayan ünlü oyuncunun, o bölgede oturan oyuncu arkadaşı Aras Bulut İynemli’den de yardım aldığı öğrenilmişti. Ünlü çiftin eşyaları Emirgan’daki evlerinden nakliye araçlarıyla taşınırken objektiflere yansımıştı.