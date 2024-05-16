Sinem Kobal'dan yeni pozlar! Denim kombini beğeni topladı
Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Kobal'ın yeni denim pozları beğeni topladı.
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Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren, Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunan Sinem Kobal, ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor.
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Şimdilerde yeni projeler için görüşmeler yapan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.
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Kobal, pozlarını yenisini ekledi. Denim yelek, pantolon ve trençkotla verdiği pozları beğeni topladı.
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Sinem Kobalın pozlarına "Çok güzelsin", "Kombinine bayıldım", "Afet-i devran", "Yaş hep 18" gibi yorumlar yapıldı.