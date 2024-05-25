Sofia Richie anne oldu! Kızının adını açıkladı

Ünlü RB şarkıcısı Lionel Richie ile Diane Alexander'ın en küçük kızı Sofia Richie, Nisan 2023'te iş insanı Elliot Grainge ile nikah masasına oturmuştu. 25 yaşındaki güzel model, evlilikten kısa bir süre sonra ise bebek beklediğini duyurmuştu.
Fotoğraf: Getty
İlk kez anne olmak için gün sayan Sofia'dan müjdeli haber geldi. 20 Mayıs'ta kızını kucağına aldığını paylaşan Sofia Richie, bebeğinin adını da açıkladı.
Fotoğraf: Getty
Kızının ayaklarını tuttuğu bir fotoğrafı 11 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan ünlü isim, paylaşımına şu mesajı yazdı:
"Eloise Samantha Grainge... 20 Mayıs 2024 hayatımın en güzel günü."
Fotoğraf: Getty
Richie'nin bu gönderisine başta kendisi de bebek bekleyen Hailey Bieber olmak üzere; Kylie Jenner, Katy Perry, Yolanda Hadid ve Emily Ratajkowski gibi ünlü isim yorum yaptı.
Fotoğraf: Getty