Somer şef MasterChef'te en sinir olduğu yarışmacıları açıkladı

Berfu Yenerler'in programına konuk olan MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu en sinir olduğu yarışmacıları açıkladı.

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Somer şef MasterChef'te en sinir olduğu yarışmacıları açıkladı - Resim : 1

MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Berfu Yenenler'in YouTube'da sunduğu Talk Show Perileri'ne konuk oldu. 

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Somer şef MasterChef'te en sinir olduğu yarışmacıları açıkladı - Resim : 2

Özel hayatının yanı sıra MasterChef konusunda da konuşan Somer Şef'i Berfu Yenenler'le oyun oynarken çektiği soru ise Şef'i terletti. 

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Somer şef MasterChef'te en sinir olduğu yarışmacıları açıkladı - Resim : 3

"MasterChef'te en sinir olduğun yarışmacı kimdi?" sorusunu yanıtlayan Somer Şef iki yarışmacıya sinir olduğunu açıkladı.

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Somer şef MasterChef'te en sinir olduğu yarışmacıları açıkladı - Resim : 4

Somer Şef, "İlk başlarda Serhat'a bayağı gıcık olmuştum. Çünkü geldi ukalalık yaptı falan ya ben çok rahat yaparım diye. Sonra tanıdıkça çok sevdim tabii" dedi.