Star Wars'un çocuk yıldızıydı... Şimdi akıl hastanesinde tedavi görüyor
Dünyaca ünlü Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin çocuk yıldızı Jake Lloyd'un annesi, oğlunun lise yıllarından beri akıl hastalığının yerinde olmadığını ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.
Star Wars'ta hayat verdiği Anakin Skywalker karakteriyle hafızalarda yer edinen Jake Lloyd'un 10 aydır ruh sağlığı merkezinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.
Jake Lloyd hakkında Scripps News'e röportaj veren annesi Lisa Lloyd, oğlunun ruh sağlığı hakkında bilgi verdi.
'LİSEDE BAZI SORUNLAR YAŞAMAYA BAŞLADI'
Lisa, oğlunun kişiliğindeki değişimi ilk fark ettiği zamandan bahsederek; "Jake lisede bazı sorunlar yaşamaya başladı. Farklı 'gerçeklikler' hakkında konuşuyordu. Bu gerçeklikte mi yoksa farklı bir gerçeklikte mi olduğunu bilmiyordu. Buna tam olarak ne diyeceğimi bilemiyordum" dedi.
Ünlü aktörün annesi bir gün oğluna ödevini tamamlayıp tamamlamadığını sorduğunu ve onun da kendisine "Yapmam gerekip gerekmediğini bile bilmiyorum. Hangi gerçeklikte olduğumu bilmiyorum" dediğini söyledi:
"SOKAKTA 'SİYAH GÖZLÜ' İNSANLAR GÖRÜYORDU"
Ben de 'Bugün benim gerçekliğimdesin, o yüzden ödevini yapmalısın' dedim. Jake'i doktora götürdüm ve oğlumda bipolar bozukluk olabileceğini söylediler. Sorunun çözülmesi için birkaç ilaç verildi ama hiçbiri işe yaramadı. Daha sonra üniversiteye başladı. Ama çok fazla ders kaçırıyordu ve bana insanların onu takip ettiğini söylüyordu. Bize anlatmıyordu ama var olmayan sesler duyuyordu. Sokakta kendisine bakan 'siyah gözlü' insanlar gördüğünü iddia ediyordu ve bazen televizyon ekranından Daily Show sunucusu Jon Stewart ile gece geç saatlerde sohbet ediyordu. Bir keresinde panik içinde beni arayıp eve giren davetsiz bir misafir tarafından vurulduğunu söylemişti. Dehşete düşmüştüm ancak sonra halüsinasyon gördüğünü anlamıştım.