Star Wars'un çocuk yıldızıydı... Şimdi akıl hastanesinde tedavi görüyor

Ünlü aktörün annesi bir gün oğluna ödevini tamamlayıp tamamlamadığını sorduğunu ve onun da kendisine "Yapmam gerekip gerekmediğini bile bilmiyorum. Hangi gerçeklikte olduğumu bilmiyorum" dediğini söyledi:

"SOKAKTA 'SİYAH GÖZLÜ' İNSANLAR GÖRÜYORDU"

Ben de 'Bugün benim gerçekliğimdesin, o yüzden ödevini yapmalısın' dedim. Jake'i doktora götürdüm ve oğlumda bipolar bozukluk olabileceğini söylediler. Sorunun çözülmesi için birkaç ilaç verildi ama hiçbiri işe yaramadı. Daha sonra üniversiteye başladı. Ama çok fazla ders kaçırıyordu ve bana insanların onu takip ettiğini söylüyordu. Bize anlatmıyordu ama var olmayan sesler duyuyordu. Sokakta kendisine bakan 'siyah gözlü' insanlar gördüğünü iddia ediyordu ve bazen televizyon ekranından Daily Show sunucusu Jon Stewart ile gece geç saatlerde sohbet ediyordu. Bir keresinde panik içinde beni arayıp eve giren davetsiz bir misafir tarafından vurulduğunu söylemişti. Dehşete düşmüştüm ancak sonra halüsinasyon gördüğünü anlamıştım.