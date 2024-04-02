Şükran Ovalı'dan yeni yaşına özel pozlar: Ne güzel geldin 39

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Oyuncu Şükran Ovalı Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında hayatını birleştirmişti. 2019 yılında da kızları Mihra'yı kucaklarına almışlardı.
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Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren güzel oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile yaşadıkları lüks evinin bahçesinden paylaştığı kareler ile yeni yaşını kutladı.
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Evinin bahçesinden doğum günü pozlarını paylaşan Ovalı, karelerine 'Ne güzel geldin 39' notunu düştü.
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Ovalı'nın paylaşımına;" İyiki doğdun güzel kadın", "Evine bayıldım", "Evinin bahçesi harika görünüyor", "Tablo gibi kadın maşallah" , "İyi ki doğdun Savcım seni çok özledik" gibi yorumlar yaptılar.