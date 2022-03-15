Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Herkesin severek takip ettiği ünlü çiftlerden Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, anne-baba olmak için gün sayıyor. Oyuncu Taner Ölmez ve meslektaşı Ece Çeşmioğlu geçtiğimiz haziran ayında sade bir nikahla dünya evine girmişti. Uzun zamandır sessiz kalan ünlü çift, bebeklerine verecekleri ismi duyurdu.

ZEYNEP BEBEK!

Kız bebek bekleyen Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, yaptıkları paylaşımla çocuklarına 'Zeynep' adını vereceğini duyurdu.

Fotoğraflarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çiftin pozlarına Başak Dizer, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Ferit Kaya, Aslıhan Malbora ve Hande Soral gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

AYNA KARŞISINDA İLK POZ

Geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Müjgan Koraltürk'ü ziyarete giden Çeşmioğlu, ayna karşısında verdiği hamilelik pozunu ilk kez takipçileriyle paylaşmıştı. Siyah bir elbise giymeyi tercih eden ünlü oyuncunun neşeli halleri de dikkatlerden kaçmamıştı.