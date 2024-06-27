Anasayfa Magazin Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı! Son hali beğeni topladı
Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı! Son hali beğeni topladı
Ceyda Düvenci oğluyla Tanzanya'ya tatile gitmişti. Düvenci, uzun yıllardır kısa kullandığı saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı.
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Prens ve Sakla Beni dizilerinin yanı sıra bir de Bambaşka Sohbetler program sunuculuğu yapan Ceyda Düvenci, yoğun iş temposuna ara vererek yaz tatili için oğluyla Tanzanya'ya gitti.
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Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu bu sefer de yeni imajı ile gündeme geldi
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Uzun yıllardır saçlarını sarı ve kısa şekilde kullanan Ceyda Düvenci, tatilde Afrika örgüsü yaptırdı. Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan başarılı oyuncu "Hiç denememiştim saçlarımı böyle. Hep merak ediyordum. Kısmet bugüneymiş. Sonrası, öncesi.. Çılgın tatilin son günleri" notunu düştü.
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Ünlü oyuncunun tarzı takipçilerini ikiye böldü. Düvenci'yi beğenen kadar beğenemeyen de oldu.