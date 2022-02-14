Tarkan, yeni şarkısının adını duyurdu: 'Geççek'

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan ve aylardır yeni şarkı hazırladığında olan Megastar Tarkan'dan müjdeli bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde şarkısının dinleyicilerle buluşmasına az bir zaman kaldığını sosyal medya hesaplarından resmen duyuran Tarkan, “Geri sayım başladı… Yeni şarkı geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Merakla beklenen şarkısı için hazırlıklarını sürdüren sanatçı, Instagram hesabından yeni şarkısının 12 saniyesini de “Coming soon” notuyla paylaştı.

ŞARKISININ ADINI AÇIKLADI

Tarkan son olarak yaptığı paylaşımla yeni şarkısının adını da duyurdu. İsmi ‘Geççek’ olan şarkı, 17 Şubat’ta dinleyicilerle buluşacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

190 binden fazla beğeni alan ünlü ismin paylaşımına; "Ay vallahi çok heyecanlı. Gönder artık, gelsin!", "Yani bir Tarkan hayranı olarak şarkının ismini gördüğümden beri 'Cuppa' vakası bekliyorum, umarım yanılırım.", "Kral dönüyor!", "Heyecanla bekliyoruz." gibi yorumlar yapıldı.