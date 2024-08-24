Taro Emir Tekin, Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününden yeni kareler paylaştı
Yalı Çapkını'nda rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı, geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Diziden arkadaşları Taro Emir Tekin, Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününden yeni kareler paylaştı.
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Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran'ın ablası Suna Şanlı karakterini canlandıran Beril Pozam ile Ferit'in sağ kolu Abidin'e hayat veren Ersin Arıcı evlendi.
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Diziden arkadaşları Taro Emir Tekin, Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününden yeni kareler paylaştı.
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Paylaşılan karelerde Burak Deniz, Çağatay Ulusoy, Mustafa Mert Koç da yer aldı.
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Taro Emir Tekin'in Mert Ramazan Demir'le olan karesi de büyük ilgi gördü.