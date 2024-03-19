Taş Kağıt Makas dizisinde baba oğul sahneleri izleyiciyi duygulandırıyor
Her çarşamba akşamı ekrana gelen, Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, sürükleyici hikâyesinin yanında izleyicileri gözyaşlarına boğan baba oğul sahneleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.
Taş Kağıt Makas’ta birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bir baba ve oğula hayat veren Bülent Seyran (Rıza) ve Ekin Koç (Umut) dizinin üçüncü bölümünde ekrana gelen mahkeme ve cezaevi görüş sahneleri ile seyircinin hem beğenisini kazanmış hem de yüreğine dokunmuştu.
Rıza'nın, oğlu Umut’a, “Ayakkabılarımı kapının önüne koy ki; seni yalnız sanmasınlar” sözlerinden sonra yeni bölüm tanıtımında geçen “Avukat oldun, kurban olurum ben sana” diyerek sarıldığı anlar bölüme damga vuracak.
Ekin Koç ve Bülent Seyran günlerdir konuşulan bu sahnelerle ilgili ilk kez konuştu.
EKİN KOÇ “UMUT’UN MÜCADELESİ ARTIK DAHA ÇETİN OLACAK”
Duygusu yüksek sahnelerin fiziksel olarak da oyuncuyu zorladığına değinen Ekin Koç, “Baba ve oğul sahneleri ile ilgili hem çevremden hem de sanal mecralardan pek çok olumlu yorum geldi. Bu insanı haliyle mutlu ediyor. Benim için diğer sahnelerden daha yoğun bir efor gerektirdiğini söyleyebilirim. Böyle sahneler insanı duygudan çok fiziksel anlamda da zorluyor. Kalp ritminiz hızlanıyor, vücudunuz kasılıyor, nefes alışverişiniz değişiyor ve bu durum sanki uzun bir fiziksel aktivite gerçekleştirmişsiniz gibi sizi yoruyor. Ama insanlardan gelen tepkiler olumlu olunca, o zamanki gayretinizin buna değdiğini bilmek iyi hissettiriyor” dedi.
Umut’un mücadelesinin artık daha çetin geçeceğine de değinen Ekin Koç “Umut aslında babası hakkında hüküm verildiği andan itibaren kendini bu davaya adamış durumda. Şimdiki tek fark, kendini artık yeni araçlarla donatmış olması. Bu da yeni ve belki de daha çetin mücadeleler doğuracak” dedi.