Taş Kağıt Makas dizisinde baba oğul sahneleri izleyiciyi duygulandırıyor

EKİN KOÇ “UMUT’UN MÜCADELESİ ARTIK DAHA ÇETİN OLACAK”

Duygusu yüksek sahnelerin fiziksel olarak da oyuncuyu zorladığına değinen Ekin Koç, “Baba ve oğul sahneleri ile ilgili hem çevremden hem de sanal mecralardan pek çok olumlu yorum geldi. Bu insanı haliyle mutlu ediyor. Benim için diğer sahnelerden daha yoğun bir efor gerektirdiğini söyleyebilirim. Böyle sahneler insanı duygudan çok fiziksel anlamda da zorluyor. Kalp ritminiz hızlanıyor, vücudunuz kasılıyor, nefes alışverişiniz değişiyor ve bu durum sanki uzun bir fiziksel aktivite gerçekleştirmişsiniz gibi sizi yoruyor. Ama insanlardan gelen tepkiler olumlu olunca, o zamanki gayretinizin buna değdiğini bilmek iyi hissettiriyor” dedi.