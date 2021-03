Taylor Swift, Ginny and Georgia dizisini eleştirdi: "Son derece cinsiyetçi"

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, kendisiyle ilgili bir repliğe yer veren Netflix dizisi Ginny and Georgia'yı "son derece cinsiyetçi" olarak nitelendirdi. Ünlü şarkıcı dizinin kendisi üzerinden kadınları aşağıladığını söylüyor.

Söz konusu tartışma dizinin baş karakteri Ginny Miller ve annesi Georgia arasında geçen bir diyalogtan kaynaklandı. Bir sahnede ilişkiler üzerine tartışırken Georgia, Ginny'e erkek arkadaşından ayrılıp ayrılmadığını sordu.

Ginny ise annesine verdiği cevapta, "Sana ne? Sen Taylor Swift'ten hızlı erkek değiştiriyorsun" ifadelerini kullandı.

Bu diyalogun ardından dizi bazı Swift hayranları tarafından yoğun şekilde eleştirildi, hatta boykot çağrısı yapıldı.

Swift ise diziye Twitter hesabından "Hey Ginny and Georgia, 2010 aradı ve uyuşuk, son derece cinsiyetçi şakasını geri istiyor" sözleriyle cevap verdi.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp