Taylor Swift, Ginny and Georgia dizisini eleştirdi: "Son derece cinsiyetçi"

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, kendisiyle ilgili bir repliğe yer veren Netflix dizisi Ginny and Georgia'yı "son derece cinsiyetçi" olarak nitelendirdi. Ünlü şarkıcı dizinin kendisi üzerinden kadınları aşağıladığını söylüyor.

Söz konusu tartışma dizinin baş karakteri Ginny Miller ve annesi Georgia arasında geçen bir diyalogtan kaynaklandı. Bir sahnede ilişkiler üzerine tartışırken Georgia, Ginny'e erkek arkadaşından ayrılıp ayrılmadığını sordu.

Ginny ise annesine verdiği cevapta, "Sana ne? Sen Taylor Swift'ten hızlı erkek değiştiriyorsun" ifadelerini kullandı.

Bu diyalogun ardından dizi bazı Swift hayranları tarafından yoğun şekilde eleştirildi, hatta boykot çağrısı yapıldı.

Swift ise diziye Twitter hesabından "Hey Ginny and Georgia, 2010 aradı ve uyuşuk, son derece cinsiyetçi şakasını geri istiyor" sözleriyle cevap verdi.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp — Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021

Netflix, Swift ve hayranlarının diziye yönelttikleri eleştirilere henüz cevap vermedi.

Swift, paylaşımında Ocak 2020'de Netflix'te yayımlanan Miss Americana belgeseline de atıfta bulundu. 2018'den itibaren kariyerinin birkaç çalkantılı yılını kapsayan belgesel, Swift'in hayatınınayrıntılarını konu edindi.

Taylor Swift'in aşk hayatı uzun zamandır medyanın gündeminde. Müzisyen Harry Styles, aktör Tom Hiddleston ve DJ Calvin Harris ile gündeme gelen 30 yaşındaki yıldız, birkaç yıldır İngiliz aktör Joe Alwyn ile ilişki içinde.

GINNY AND GEORGIA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Netflix'te yayımlanan Ginny and Georgia dizisi iki çocuğu olan bir annenin hayatını konu ediniyor. Özgür ruhlu Georgia, çocukları Ginny ve Austin ile birlikte sıfırdan başlamak için kuzeye taşınır ancak yeni başlangıçlara giden yolun engebeli olabileceğini görür. Georgia Miller, kızı Ginny ve oğlu Austin ile yeni taşındığı tuhaf New England kasabası Wellsbury’de kısa sürede büyük etki yaratır. Ginny yeni arkadaşlarına uyum sağlamada zorlanırken Marcus ile geçirdiği gecenin sonuçlarıyla yüzleşir. Georgia, Paul ve Ellen’ın sorunlarını çözmesine yardım eder. İkinci sınıfların pijama partisi sırasında Max arkadaşına kalbini açar, Georgia eski kötü alışkanlıklarına geri döner ve Ginny hem Hunter hem de Marcus ile yakınlaşır. Hunter’ın ondan uzak durması Ginny’nin kendine güvenini sarsar. Max yeni aşkını saplantı hâline getirir. Georgia bir bağış etkinliği için fikrini Paul’a kabul ettirir. Ginny gittikçe daha popüler olurken, kendi kimliği hakkındaki soruları da artmaya başlar. Paul, Georgia ile çıktıkları gecenin ardından yeni bir rakibi olduğunu öğrenir.

GINNY AND GEORGIA DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Brianne Howey, Antonia Gentry ve Diesel La Torraca yer alıyor.

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