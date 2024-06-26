Taze anne Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine yanıt: İnanın eski hale kolay gelinmiyor

Birçok popüler dizilerden tanıdığımız iki ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'la 2022 yılında evlenmişti Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına almıştı.