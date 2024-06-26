Taze anne Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine yanıt: İnanın eski hale kolay gelinmiyor

Yeni doğum yapan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz yıl çekilen tatil fotoğraflarını paylaştı. Oyuncu, fotoğrafları yeni zanneden takipçisine cevap verdi.

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Taze anne Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine yanıt: İnanın eski hale kolay gelinmiyor - Resim : 1

Birçok popüler dizilerden tanıdığımız iki ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'la 2022 yılında evlenmişti Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına almıştı.

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Taze anne Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine yanıt: İnanın eski hale kolay gelinmiyor - Resim : 2

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Atiksoy, geçtiğimiz yıl çekilen tatil fotoğraflarını paylaştı.  

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Taze anne Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine yanıt: İnanın eski hale kolay gelinmiyor - Resim : 3

Atiksoy'un yeşil mini elbisesiyle verdiği pozlara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. 

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Taze anne Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine yanıt: İnanın eski hale kolay gelinmiyor - Resim : 4

Bu karelerin doğum sonrası çekildiğini zanneden bir takipçisi ünlü oyuncuya "Hemen zayıflıyor, güzelleşiyorsunuz. 6 yıl önce anne oldum, hala zayıflayamadım" yorumunu yaptı. 