Tedavi sonrası Madonna'dan dans videosu: Hareket edebildiğim için şanslıyım

"Popun Kraliçesi" olarak bilinen Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen ünlü şarkıcı, iyileşti. İyileşen 64 yaşındaki pop yıldızı, New York sokaklarından görüntülenmişti.

"Tüm hayranlarıma ve arkadaşlarıma teşekkürler"

İkonik şarkıcı ilk kez videosunu paylaşarak hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 64 yaşındaki yıldız, "Vücumu hareket ettirebilmek ve biraz dans edebilmek beni dünyadaki en şanslı yıldız gibi hissettiriyor" dedi. Şarkıcı sözlerine "Tüm hayranlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Siz de benim şanslı yıldızlarım olmalısınız! Ve ilk albümümün 40. yılı kutlu olsun!" diyerek devam etti.

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Dünya turnesi ertelendi

Madonna, 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayan dünya turnesine hazırlandığı dönemde, New York'taki otel odasında tepkisiz halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

"Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.