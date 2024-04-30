Teoman, hayatıyla ilgili yeni kararları anlattı: Artık maceralı işlere girmek istemiyorum

"HAYATIMI EN İNCE AYRINTISINA KADAR PLANLADIM"

Şarkıcı; "Hayatımın geri kalanını en ince ayrıntısına kadar planladım. Ne istediğimi, nelerden zevk aldığımı biliyorum. Hayat, bu planımı bozmazsa, manalı bir hayat yaşamış olacağım. Eskisi gibi maceralı ya da riskli işlere girmek istemiyorum. Olabildiğince planlı gitmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.