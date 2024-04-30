Teoman, hayatıyla ilgili yeni kararları anlattı: Artık maceralı işlere girmek istemiyorum

Ünlü rock sanatçısı Teoman, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
56 yaşındaki şarkıcı Teoman, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldığını takipçileriyle paylaştı. Hayatını planladığını ve riskli işlere girmek istemediğini ifade etti.
"HAYATIMI EN İNCE AYRINTISINA KADAR PLANLADIM"
Şarkıcı; "Hayatımın geri kalanını en ince ayrıntısına kadar planladım. Ne istediğimi, nelerden zevk aldığımı biliyorum. Hayat, bu planımı bozmazsa, manalı bir hayat yaşamış olacağım. Eskisi gibi maceralı ya da riskli işlere girmek istemiyorum. Olabildiğince planlı gitmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.
Teoman’ın paylaşımı binlerce beğeni aldı. Hayranları "Hani tabiatın böyleydi?", "Aynı kafalardayım", “Biz yaşlanıyoruz sen ise gençleşiyorsun”, “Her gün tavanla yaptığım konuşma”, “Dedi ve eski hayatına geri döndü” gibi yorumlarda bulundu.