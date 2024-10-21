Teoman: İlk banka hesabımı açtım, artık parayla ilgileniyorum
'Gör Beni' programına katılan şarkıcı Teoman samimi açıklamalarda bulundu. İlk banka hesabını birkaç ay evvel açtığını söyleyen şarkıcı, " Ekonomiyle ilişkim hiç yoktu, yeni yeni başladım. Artık parayla ilgileniyorum" dedi.
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Ünlü şarkıcı Teoman, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” adlı YouTube programına konuk oldu.
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Bilinmeyenlerini anlatan ünlü şarkıcı, "Yaptığım işin bir meslek olduğunu müziği bıraktıktan sonra anladım. O zamana kadar bir varoluş tarzı gibi hissediyordum yaptığım şeyi" dedi.
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“Eskiden çalışkanlığımı görmedikleri için ‘gece hayatının en hızlısı’ olarak magazin tarihine geçtim. Ama artık her alanda vites düşürdüm. Çocuk ruhlu, 57 yaşında bir adamım” dedi.
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Z kuşağıyla birlikte hayranlarının arttığını "Z kuşağı beni sevdi. Altın yıllarımı yaşıyorum" sözleriyle dile getiren ünlü şarkıcı, "Eskiden 24 saat rock yıldızıydım, şimdi iki saat... Konser sonrası normal Teoman olarak evime dönüyorum" diye konuştu.