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Teoman takipçilerini geçmiş yıllara götürdü: Annem bana eli öpülecekler listesi veriyor
Şarkıcı Teoman, sünnet fotoğrafını paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. Ünlü rockçı paylaşımına düştüğü "Annem bana eli öpülecekler listesi veriyor" notuyla dikkat çekti.
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Instagram hesabından hayatından kesitleri paylaşan Teoman, çocukluk ve gençlik yıllarına ait anılarını da takipçilerine aktarıyor.
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Teoman son olarak sünnet fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: "Annem bana eli öpülecekler listesi veriyor. Anneannen ve babaannen. Başka kimsenin elini öpmeyeceksin. Diğer insanların sadece elini sık." #FasaFiso kitabından..."
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Ünlü şarkıcı Teoman'ın paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.