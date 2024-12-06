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Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistan'da düzenlenen Red Sea Film Festivali'ne katıldı! Güzelliği ile ilgi odağı oldu
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Film Festivali'nin (Red Sea Film Festival) jüri üyelerinden biri oldu. Büyüküstün, “Red Sea Festivali”nin açılış gecesine güzelliğiyle ile damga vurdu.
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Tûba Büyüküstün, Suudi Arabistan’da 5-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ve sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Red Sea Film Festivali’nde jüri üyesi olarak görev aldı.
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Her sene Hollywood’un yıldız isimlerini ağırlayan festivalin bu seneki katılımcıları arasında son dönemdeki ‘We Live in Time’ filmiyle çok konuşulan ünlü aktör Andrew Garfield, Oscar ödüllü Viola Davis, Johnny Depp, Michael Mann, Sofia Vergara da yer alıyor.
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Boyundan bağlamalı Zuhair Murad 2025 İlkbahar Yaz koleksiyonundan uzun bir elbise tercih eden ünlü oyuncu jüri üyesi olduğu Suudi Arabistan’da düzenlenen “Red Sea Festivali”nin açılış gecesine güzelliğiyle ve zarafetiyle damgasını vurdu.
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