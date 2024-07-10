Tuba Büyüküstün'ün Paris kararı: Çocuklar oradayken burada olamam

'UZUN SAATLER VE UZUN GÜNLER BANA GÖRE DEĞİL'

''Uzun saatler ve uzun günler bana göre değil. Bir süre böyle bir proje olmayacak. Çocuklar ordayken de çalışmayı tercih etmiyorum aslında. Çok beğendiğim bir iş olunca da anneanneleri ile beraber kalıyorlar, annem Paris'e geliyor.''