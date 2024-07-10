Tuba Büyüküstün'ün Paris kararı: Çocuklar oradayken burada olamam
2017 yılında oyuncu Onur Saylak'tan boşandıktan bir süre sonra kızları Maya ve Toprak ile Paris''e yerleşen oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün Etiler'de muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Son zamanlarda televizyon dizilerinden uzak duran ve dijital projelere ağırlık veren oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
42 yaşındaki ünlü oyuncu, Televizyon projelerinden uzak kalma sebebini açıkladı.
'UZUN SAATLER VE UZUN GÜNLER BANA GÖRE DEĞİL'
''Uzun saatler ve uzun günler bana göre değil. Bir süre böyle bir proje olmayacak. Çocuklar ordayken de çalışmayı tercih etmiyorum aslında. Çok beğendiğim bir iş olunca da anneanneleri ile beraber kalıyorlar, annem Paris'e geliyor.''
'ÖNÜMÜZDEKİ SENE DE PARİS'TEYİZ GİBİ GÖZÜKÜYOR'
Tuba Büyüküstün, bir süredir yurt dışında yaşaması hakkında, "Şu anda televizyon için projem yok. Belli olmaz ama önümüzdeki sene de Paris'deyiz gibi gözüküyor. Çocuklar oradayken ben burada olamam" ifadelerini kullandı.