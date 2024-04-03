Türker İnanoğlu’nun eski eşi Filiz Akın’dan duygulandıran paylaşım: 'Bay Sinema' maalesef yok artık…
'Bay Sinema' lakaplı yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türker İnanoğlu’nun eski eşi ve oğlu İlker İnanoğlu’nun annesi Filiz Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
Türk sinemasının çınarlarından 'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu 88 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Türker İnanoğlu’nun vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimler, Türker İnanoğlu’na sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda ederken, usta ismin eski eşi Filiz Akın da paylaşımıyla görenleri duygulandırdı.
‘BAY SİNEMA MAALESEF YOK ARTIK’
81 yaşındaki usta oyuncu Filiz Akın, Instagram hesabından eski eşinin karelerini yayınlayarak altına şu notu düştü:
‘’Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu. Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış… Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven , gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker’in, torunlarının ve tüm Sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… “Bay Sinema” maalesef yok artık…’’
Türker İnanoğlu hayatı boyunca iki evlilik yaptı. Türker İnanoğlu ilk evliliğini 1964 yılında Yeşilçam’ın yıldızlarından Filiz Akın'la yaptı. Filiz Akın ile Türker İnanoğlu’nun bu evlilikten 20 Ağustos 1965’te oğulları İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Sanatçı çift, 1974 yılında boşandı.