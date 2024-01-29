Ufak Tefek Cinayetler’in genç Merve’si Tülin Ece evlendi

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Bir dönem ekranların iz bırakan Ay Yapım imzalı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün gençliğine hayat veren Tülin Ece, İtalyan piyanist ve besteci Alberto Giurioli’yle evlendi.
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Sefirin Kızı, Bir Peri Masalı, Evlilik Hakkında Her Şey gibi sevilen dizilerde rol alan 33 yaşındaki oyuncu bir süredir Londra’da yaşıyordu.
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Ünlü oyuncu sevgilisiyle 14 Ekim’de 2023’te evlendiğini ilan etti ve eşi nikah gününden bir fotoğrafını paylaştı.
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Tülin Ece’nin soyadını da güncellediği ve artık eşi Alberto Giurioli’nin soyadını profiline eklemesi de dikkat çekti.