Ufak Tefek Cinayetler’in genç Merve’si Tülin Ece evlendi

Ufak Tefek Cinayetler, Sefirin Kızı, Bir Peri Masalı gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Tülin Ece, İtalyan müzisyen Alberto Giurioli ile evlendi.

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Ufak Tefek Cinayetler’in genç Merve’si Tülin Ece evlendi - Resim : 1

Bir dönem ekranların iz bırakan Ay Yapım imzalı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün gençliğine hayat veren Tülin Ece, İtalyan piyanist ve besteci Alberto Giurioli’yle evlendi.

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Ufak Tefek Cinayetler’in genç Merve’si Tülin Ece evlendi - Resim : 2

Sefirin Kızı, Bir Peri Masalı, Evlilik Hakkında Her Şey gibi sevilen dizilerde rol alan 33 yaşındaki oyuncu bir süredir Londra’da yaşıyordu. 

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Ufak Tefek Cinayetler’in genç Merve’si Tülin Ece evlendi - Resim : 3

Ünlü oyuncu sevgilisiyle 14 Ekim’de 2023’te evlendiğini ilan etti ve eşi nikah gününden bir fotoğrafını paylaştı. 

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Ufak Tefek Cinayetler’in genç Merve’si Tülin Ece evlendi - Resim : 4

Tülin Ece’nin soyadını da güncellediği ve artık eşi Alberto Giurioli’nin soyadını profiline eklemesi de dikkat çekti.