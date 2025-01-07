Ülkü Hilal Çiftçi'den Ferdi Tayfur'a veda: Bir gün gitsen bile hatıran yeter

'BİR GÜN GİTSEN BİLE HATIRAN YETER'

Çiftçi, "Çocukluğumu filmlerini izleyip, şarkılarını dinleyerek geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Geçen sene Tuğçe abla (Tayfur) ile konuşma fırsatım olmuştu, Ferdi abi (Tayfur) ile görüşmeyi çok istediğimi söylemiştim. Fakat şansım olmadı. Benim gibi gençlere ve daha nicelerine güzel kalbi ve sözleri ile örnek olmuş, çok sevdiğim. Daha çok küçük olmama rağmen onun yazdıkları ve yaptıklarını anlayabilmek benim için çok büyük bir şans. Seni çok seviyoruz. 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' dediğin gibi, hatıran yeter. Hoşça kal!" dedi.