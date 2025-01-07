Ülkü Hilal Çiftçi'den Ferdi Tayfur'a veda: Bir gün gitsen bile hatıran yeter
İnci Taneleri dizisinde 'Ayça' karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, geçtiğimiz günlerde vefat eden Ferdi Tayfur'a hayranlığını dile getirdi.
Ferdi Tayfur hayranı olduğunu söyleyen genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, arabesk müziğin unutulmaz isminin vefatı dolayısıyla derinden etkilediğini belirtti.
Çiftçi, "Çok büyük Ferdi Tayfur hayranıyım, çok seviyorum. Hayatımın dönüm noktalarından biri. Onun sayesinde cover yapmaya geri döndüm. İyice izlemeye, dinlemeye, şarkı sözlerini okumaya başladım ve bende çok güzel hisler bırakıyor. Çok saygı duyuyorum" diyerek duygularını paylaşmıştı.
Usta sanatçının vefatı üzerine sosyal medyadan üzüntüsünü dile getiren oyuncu, hislerini kaleme aldı.
'BİR GÜN GİTSEN BİLE HATIRAN YETER'
Çiftçi, "Çocukluğumu filmlerini izleyip, şarkılarını dinleyerek geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Geçen sene Tuğçe abla (Tayfur) ile konuşma fırsatım olmuştu, Ferdi abi (Tayfur) ile görüşmeyi çok istediğimi söylemiştim. Fakat şansım olmadı. Benim gibi gençlere ve daha nicelerine güzel kalbi ve sözleri ile örnek olmuş, çok sevdiğim. Daha çok küçük olmama rağmen onun yazdıkları ve yaptıklarını anlayabilmek benim için çok büyük bir şans. Seni çok seviyoruz. 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' dediğin gibi, hatıran yeter. Hoşça kal!" dedi.