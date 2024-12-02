Anasayfa Magazin Umut Evirgen, Alina Boz'la evliliklerinin 1. yılını kutladı: "Birinci yılın şerefine"
Umut Evirgen, Alina Boz'la evliliklerinin 1. yılını kutladı: "Birinci yılın şerefine"
Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Çift birinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan peş peşe paylaşımla kutladı.
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'Paramparça', 'Vatanım Sensin', 'Aşk 101' ve 'Bir Peri Masalı' gibi yer aldığı yapımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Alina Boz geçen yılın aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile evlenmişti.
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Çift, evliliklerinde bir yılı doldurdu. Umut Evirgen, bu özel anı kutlamak için nikah fotoğraflarını “Birinci yılın şerefine” notuyla takipçileriyle paylaştı.
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Alina Boz da benzer kareleri kendi sosyal medya hesabında yayımladı.
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Boz ve Umut Evirgen, mutluluklarını hayranlarıyla paylaşarak, destek ve sevgi mesajları aldı.