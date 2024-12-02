Umut Evirgen, Alina Boz'la evliliklerinin 1. yılını kutladı: "Birinci yılın şerefine"

'Paramparça', 'Vatanım Sensin', 'Aşk 101' ve 'Bir Peri Masalı' gibi yer aldığı yapımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Alina Boz geçen yılın aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile evlenmişti.