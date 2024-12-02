Umut Evirgen, Alina Boz'la evliliklerinin 1. yılını kutladı: "Birinci yılın şerefine"

Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Çift birinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan peş peşe paylaşımla kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 8
Umut Evirgen, Alina Boz'la evliliklerinin 1. yılını kutladı: "Birinci yılın şerefine" - Resim : 1

'Paramparça', 'Vatanım Sensin', 'Aşk 101' ve 'Bir Peri Masalı' gibi yer aldığı yapımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Alina Boz  geçen yılın aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile evlenmişti.  

2 / 8
Umut Evirgen, Alina Boz'la evliliklerinin 1. yılını kutladı: "Birinci yılın şerefine" - Resim : 2

Çift, evliliklerinde bir yılı doldurdu.  Umut Evirgen, bu özel anı kutlamak için nikah fotoğraflarını “Birinci yılın şerefine” notuyla takipçileriyle paylaştı. 

3 / 8
Umut Evirgen, Alina Boz'la evliliklerinin 1. yılını kutladı: "Birinci yılın şerefine" - Resim : 3

Alina Boz da benzer kareleri kendi sosyal medya hesabında yayımladı.

4 / 8
Umut Evirgen, Alina Boz'la evliliklerinin 1. yılını kutladı: "Birinci yılın şerefine" - Resim : 4

Boz ve Umut Evirgen, mutluluklarını hayranlarıyla paylaşarak, destek ve sevgi mesajları aldı.