Ünlü astrologdan Hande Erçel-Hakan Sabancı yorumu! Evlilik kararı doğru mu?
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ve bu yaz evlilik planları yapan Hande Erçel-Hakan Sabancı çiftine ünlü astrolog Michaela Astro'dan uyarı geldi.
Oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı'nın aşkları tam gaz devam ediyor. Birlikte sık sık tatil yapmayı tercih eden çift, bu yaz evlilik planları yapıyordu. Ancak ünlü Astrolog Michaela Astro'dan Hande Erçel'e bir uyarı geldi.
Hakan Sabancı'yla olan ilişkisi ve evlilik konusu hakkında Hande Erçel'i uyaran Michaela Astro, 'Hande Erçel doğru karar vermeli. Hakan Sabancı'nın özgürlüğüne fazla düşkün olduğunu ve dengesiz olduğunu söyleyen Michaela Astro, "Evlenilmez" dedi.
'BİR GÜN SEVGİLİSİNE ÇOK AŞIKKEN BİR BAŞKA GÜN BÖYLE OLMAZ'
Astrolog Michaela Astro, 'Hakan Sabancı özgürlüğüne fazla düşkün olduğundan dolayı evliliğe kolayca yaklaşamaz. Hakan Sabancı kova burcu, ilişkisi içinde de hayatları gibi oldukça dengesiz olan kişilerdendir. Bir gün sevgilisine ya da eşine çok aşıkken bir başka gün ilgisi bu kadar büyük olmayabilir. Geçmiş dönemde yapmış olduğu ilişkilerde bunu görüyoruz bu durum kişileri fazlaca yoracak olduğundan, bu burçla evlenilmez.' açıklamasında bulundu.
'DÜZEN TAKINTISI PARTNERİNİ UZAKLAŞTIRABİLİR'
'Kova burçları ise ilişkilerinde her zaman baskıcı olan taraftır. Bu nedenle de kova burçlarına katlanmak her insana uygun bir durum olmaz. Kova burcu olan Hakan Sabancı’nın ayrıca düzen takıntısı ise partnerlerini kendilerinden uzak tutmaya yetecek bir özelliktir.'