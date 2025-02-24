Ünlü çift Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı aşkını ilan etti, ilk paylaşım geldi
Bir süredir adı kendisi gibi oyuncu olan Yağız Can Konyalı ile anılan Derya Şensoy, sosyal medyada aşkını resmen ilan etti.
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Merhum tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı olan oyuncu Derya Şensoy, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Derya Şensoy, Nisan 2020'de Tekirdağlı iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulan çift, geçtiğimiz sene sessiz sedasız ayrılmıştı.
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Çakallarla Dans 4, Hesapta Aşk, Deliormanlı ve Amacı Olmayan Grup gibi yapımlarla tanınan oyuncu Derya Şensoy'un yeni aşkı ortaya çıktı.
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Bir süredir adı kendisi gibi oyuncu olan Yağız Can Konyalı ile anılan Şensoy, sosyal medyada aşkını resmen ilan etti.