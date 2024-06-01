Ünlü oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi

'CİCİ ARKADAŞIM SEVGİLİ KARIM OLDU'

2. Sayfa'nın haberine göre; tören öncesi basın mensuplarıyla konuşan çiftten Burak Sergen, duygularını "Çok güzel bir üç sene geçirdik. Daha sonrasında bunu taçlandırmaya karar verdik. Arkadaşlığımız aşka döndü. Bu gece de bunu taçlandırıyoruz çok mutluyuz. Çok cici bir arkadaşım, sevgili karım oldu" diyerek dile getirdi.