Ünlü oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi

2021'de dünyaevine girdiği Nihan Ünsal'dan Ocak 2024'te boşanan oyuncu Burak Sergen, 5 ay sonra 37 yaşındaki Gizem Şağban ile evlendi.
Son olarak Sadakatsiz dizisinde izlediğimiz Burak Sergen'in Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı.
'CİCİ ARKADAŞIM SEVGİLİ KARIM OLDU'
2. Sayfa'nın haberine göre; tören öncesi basın mensuplarıyla konuşan çiftten Burak Sergen, duygularını "Çok güzel bir üç sene geçirdik. Daha sonrasında bunu taçlandırmaya karar verdik. Arkadaşlığımız aşka döndü. Bu gece de bunu taçlandırıyoruz çok mutluyuz. Çok cici bir arkadaşım, sevgili karım oldu" diyerek dile getirdi.
Balayında öncelikle yurt dışı seyahatleri ardından da yurt içi seyahatleri olacağını belirten çiftin nikâh şahitliğini; Fatih Aksoy, Cenk Soner, Tamer Yelkovan ve Asuman Dabak üstlendi.