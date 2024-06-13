Ünlü oyuncu Can Yaman 11 milyonluk Instagram hesabını sildi

Türkiye'deki kariyerine ara verip İtalya'da oyunculuk yapan Can Yaman, 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını sildi.

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Ünlü oyuncu Can Yaman 11 milyonluk Instagram hesabını sildi - Resim : 1

Gönül İşleri, İnadına Aşk, Bay Yanlış ve Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, Türkiye'deki oyunculuk kariyerini sonlandırarak İtalya'ya yerleşmişti.

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Ünlü oyuncu Can Yaman 11 milyonluk Instagram hesabını sildi - Resim : 2

Yaman, şimdilerde Gossip Girl dizisinde hayat verdiği Chuck Bass karakteri ile hafızlarda yer edinen ünlü aktör Ed Westwick ile Sandokan projesinde bir araya geldi.

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Ünlü oyuncu Can Yaman 11 milyonluk Instagram hesabını sildi - Resim : 3

Türkiye'ye ara ara ziyarete gelen ve magazin muhabirleriyle anlaşamadığı bilinen Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını kapattı. 

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Ünlü oyuncu Can Yaman 11 milyonluk Instagram hesabını sildi - Resim : 4

Zaman zaman sosyal medyadan yana zarar gördüğünü ifade eden ünlü oyuncunun sosyal medyasını kapatma nedeni olarak, yaptığı işlerindeki konsantrasyonunu etkilememesi olduğu ileri sürüldü.