Ünlü oyuncu Can Yaman 11 milyonluk Instagram hesabını sildi

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Gönül İşleri, İnadına Aşk, Bay Yanlış ve Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, Türkiye'deki oyunculuk kariyerini sonlandırarak İtalya'ya yerleşmişti.
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Yaman, şimdilerde Gossip Girl dizisinde hayat verdiği Chuck Bass karakteri ile hafızlarda yer edinen ünlü aktör Ed Westwick ile Sandokan projesinde bir araya geldi.
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Türkiye'ye ara ara ziyarete gelen ve magazin muhabirleriyle anlaşamadığı bilinen Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını kapattı.
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Zaman zaman sosyal medyadan yana zarar gördüğünü ifade eden ünlü oyuncunun sosyal medyasını kapatma nedeni olarak, yaptığı işlerindeki konsantrasyonunu etkilememesi olduğu ileri sürüldü.