Ünlü oyuncu Can Yaman’a annesi Güldem Yaman’dan doğum günü mesajı: Kıymetlim, iyi ki doğdun

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'le başrolü paylaştığı 'Erkenci Kuş' dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman 2020'de kariyerinde radikal bir adım atıp yurt dışına gitti. Şu sıralar dizi çekimlerine İtalya'da devam eden Can Yaman, 34 yaşına bastı.

"Hayatıma can katan evlat"

Annesi Güldem Yaman oğlunun yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı:

"Hayatıma can katan evlat... Güzel kalplim... Kıymetlim... Sevgiyle, neşeyle dolu geçsin hayatın... İyi ki doğdun, iyikim!"