Ünlü oyuncu Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi!

En son "Alev Alev" dizisinde 'Cemre' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile evlendi. Birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Çiftin Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikah töreninde renkli anlar yaşandı. Mutluluğa "Evet!" diyen Evgar ve Babataş'ın nikahını ise Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı. Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Babataş'ın şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

DÜĞÜN YAZA

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin, düğünlerinin dostlarının da katılımıyla önümüzdeki yaz aylarında gerçekleşeceği öğrenildi.

BM KADIN BİRİMİ TÜRKİYE'NİN İLK İYİ NİYET ELÇİSİ

Öte yandan UN Women, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Türkiye’nin başarılı oyuncularından Demet Evgar’la önemli bir işbirliğine imza atarak, Evgar’ı Türkiye ofisinin ilk iyi niyet elçisi olarak ilan etmişti.

Danai Gurira, Nicole Kidman, Emma Watson ve Anne Hathaway gibi isimlerin sahip olduğu ünvana Evgar, 7 Mart günü düzenlenen etkinlikte atanmıştı.