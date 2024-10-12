Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, 55 yaşında ikinci kez baba oldu

Feridun Düzağaç’ın ilk evliliğini yaptığı Sevgi Güryay'dan Londra’da mimarlık eğitimi alan Tuya Naz adında bir kızı var.

Geçtiğimiz aylarda kızının mezuniyet fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı, "Anlatmak çok zor. Tutunduğum dalım, yaşama sevincimsin. Tek başına çok büyük bir şey başardın. Asla küçümseme. Yeni başlangıçlara…canım kızım …" notunu düşmüştü.