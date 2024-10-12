Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, 55 yaşında ikinci kez baba oldu
10 yıldır Tuğba Tanışık ile beraber olan usta müzisyen Feridun Düzağaç, 55 yaşında ikinci kez baba oldu.
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Ünlü müzisyen Feridun Düzağaç, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Tanışık ile müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Feridun Düzağaç 24 yıl sonra ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı.
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Feridun Düzağaç’ın ilk evliliğini yaptığı Sevgi Güryay'dan Londra’da mimarlık eğitimi alan Tuya Naz adında bir kızı var.
Geçtiğimiz aylarda kızının mezuniyet fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı, "Anlatmak çok zor. Tutunduğum dalım, yaşama sevincimsin. Tek başına çok büyük bir şey başardın. Asla küçümseme. Yeni başlangıçlara…canım kızım …" notunu düşmüştü.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre çift, kızlarına Vega ismini verdi.
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