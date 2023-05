Ünlü şarkıcı Ed Sheeran çalıntı şarkı davasını kazandı

"Thinking Out Loud" şarkısını Marvin Gaye’in 1973 yılında piyasaya çıkardığı "Let’s Get In On" şarkısından kopyaladığı öne sürülen ve mahkemeye çıkarak ifade veren İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın davasında karar çıtı.

"Yine de bu temelsiz iddialar nedeniyle de öfkeliyim"

ABD'de görülen davada jüri, Sheeran'ın şarkısının çalıntı olmadığına hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından şarkıcı ayağa kalkarak arkadaşlarına sarıldı. Mahkeme çıkışı konuşan Sheeran, “Elbette çok mutluyum. Sonuçta emekli olmayacakmışım gibi görünüyor. Yine de bu temelsiz iddialar nedeniyle de öfkeliyim” dedi.

Gaye'in “Let's Get it On” şarkısını birlikte yazdığı söz yazarı Ed Townsend'in kızı olan davacı Kathryn Townsend Griffin ise mahkeme önünde “Tanrı iyidir” ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki şarkıcının "X" adlı albümünden çıkan "Thinking Out Loud" Grammy Ödülleri’nde 'Yılın Şarkısı' ve 'En İyi Pop Şarkı Performansı' ödüllerine değer görülmüştü. Daha önce de Shareen'ın "Shape of You" şarkısını kopyaladığı iddia edilmiş, şarkıcı açılan telif davasını kazanmıştı.