Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez bekarlığa veda partisi yaptı

1 / 9
Yaşamını Hollanda'da sürdüren şarkıcı Karsu Dönmez, Mike Schrama ile nikâh masasına oturmak için gün sayıyor.
2 / 9
29 Haziran’da dünyaevine girecek olan Hollandalı Türk şarkıcı, bekarlığa veda partisi yağtı.
3 / 9
Şarkıcı "Şimdiye kadarki en iyi parti için teşekkürler" ifadelerini kullanarak birçok fotoğraf paylaştı.
4 / 9
Dönmez’in, partideki mini kırık beyaz elbisesi takipçilerinden beğeni topladı. Her defasında kır düğünü hayal ettiğini söyleyen sanatçının, Türk gelenek ve göreneklerine uygun 300 kişilik aile arasında bir organizasyonla evleneceği öğrenildi.