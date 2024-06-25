Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez bekarlığa veda partisi yaptı

Mike Schrama ile nikah masasına oturmak için gün sayan şarkıcı Karsu Dönmez bekarlığa veda partisi yaptı. Dönmez, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez bekarlığa veda partisi yaptı - Resim : 1

Yaşamını Hollanda'da sürdüren şarkıcı Karsu Dönmez, Mike Schrama ile nikâh masasına oturmak için gün sayıyor.

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Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez bekarlığa veda partisi yaptı - Resim : 2

29 Haziran’da dünyaevine girecek olan Hollandalı Türk şarkıcı, bekarlığa veda partisi yağtı.

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Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez bekarlığa veda partisi yaptı - Resim : 3

Şarkıcı "Şimdiye kadarki en iyi parti için teşekkürler" ifadelerini kullanarak birçok fotoğraf paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez bekarlığa veda partisi yaptı - Resim : 4

Dönmez’in, partideki mini kırık beyaz elbisesi takipçilerinden beğeni topladı. Her defasında kır düğünü hayal ettiğini söyleyen sanatçının, Türk gelenek ve göreneklerine uygun 300 kişilik aile arasında bir organizasyonla evleneceği öğrenildi.