Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya: Babam öldüğünde üzülecek miyim diyordum, rüyamda görmek için yalvarıyorum
"Empati” isimli programının bu haftaki konuğu Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya oldu. Ünlü şef, 2020 yılında vefat eden babası Seyfettin Yalçınkaya hakkında konuştu.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” isimli programının bu haftaki konuğu Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya oldu. Ünlü şef, 2020 yılında vefat eden babası Seyfettin Yalçınkaya hakkında konuştu.
"BABAMLA BEN ÇOK ZAMAN GEÇİREMEDİK"
Ahmet Mümtaz Taylan "Kaçamazsın babandan da bahsedeceğiz. Neden babandan hiç bahsetmiyorsun?" diye sorması üzerine Yalçınkaya "Babamdan niye hiç bahsetmiyorum… Babam öldükten sonra çok bahsettim. Benim içimde ukdedir. Babamla ben çok zaman geçiremedik. Çok küçük yaşta amcamın yanına çıraklığa gittim. Farklı tesislere, otellere, uzaklara gittim. Babamla toplasanız üç sene anca geçirmişimdir ya da dört sene. Hep bayramlarda, senelik izinlerimde babamla birlikte oldum" ifadelerini kullandı.
"ONU ÇOK SEVERDİM İÇTEN İÇE"
Mehmet Yalçınkaya, "Bir şey itiraf edeyim… ‘Babam öldüğünde acaba üzülecek miyim?’ diyordum. Çünkü çok az zaman geçirdik. Onu çok severdim içten içe. Çok az zaman geçirdiğim için, uzak kaldığımız için babamla ilgili üzülür müyüm diye düşünüyordum. Öyle değilmiş…" dedi.
"BU BENİM İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR TRAVMADIR"
Yalçınkaya sözlerine "Yandım hem de nasıl yandım. Çok üzüldüm. Ben babamı bu kadar özleyeceğim bilseydim, babama daha çok sarılırdım, onu daha çok koklardım. Ona bir yemek yapardım. Daha çok zaman geçirirdim. Bu benim için çok kötü bir travmadır. Babamla ilgili kendimi suçladığım şey şu; Bir insan aile büyükleriyle alakalı ne kadar çalışırsa çalışsın niye fazla zaman ayıramaz? Bunu da depremde anladık. ‘Babam öldüğünde üzülür müyüm?’ diye düşünen Mehmet şu an babasını rüyasında görmek için yalvarıyor. Bu benim için ayrı bir ukdedir" diye devam etti.