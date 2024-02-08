Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya: Babam öldüğünde üzülecek miyim diyordum, rüyamda görmek için yalvarıyorum

"BU BENİM İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR TRAVMADIR"

Yalçınkaya sözlerine "Yandım hem de nasıl yandım. Çok üzüldüm. Ben babamı bu kadar özleyeceğim bilseydim, babama daha çok sarılırdım, onu daha çok koklardım. Ona bir yemek yapardım. Daha çok zaman geçirirdim. Bu benim için çok kötü bir travmadır. Babamla ilgili kendimi suçladığım şey şu; Bir insan aile büyükleriyle alakalı ne kadar çalışırsa çalışsın niye fazla zaman ayıramaz? Bunu da depremde anladık. ‘Babam öldüğünde üzülür müyüm?’ diye düşünen Mehmet şu an babasını rüyasında görmek için yalvarıyor. Bu benim için ayrı bir ukdedir" diye devam etti.