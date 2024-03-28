Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk itirafı: Evet, hayırlı olsun diyelim...

'GAYET GÜZEL GİDİYOR, HER ŞEY YOLUNDA'

Gazetecilerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sözleri üzerine Kaygılaroğlu, "Evet, 'hayırlı olsun' diyelim. Gayet güzel gidiyor, her şey yolunda. 'Nasıl tanıştınız?' gibi konulara da girmeyelim, özel konular bunlar" karşılığını vererek, aşk iddialarını doğrulamış oldu.