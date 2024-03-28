Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk itirafı: Evet, hayırlı olsun diyelim...

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Erşan Kuneri, Seferin Kızı, Üç Kuruş gibi başarılı projelerde yer alan Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncu, İran asıllı fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile aşk iddialarına yanıt verdi.
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Fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour, kendisinden sekiz yaş büyük Uraz Kaygılaroğlu'nun köpeğiyle geçtiğimiz ocak ayında bir fotoğraf yayınlamış, bu paylaşım "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirmişti.
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'GAYET GÜZEL GİDİYOR, HER ŞEY YOLUNDA'
Gazetecilerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sözleri üzerine Kaygılaroğlu, "Evet, 'hayırlı olsun' diyelim. Gayet güzel gidiyor, her şey yolunda. 'Nasıl tanıştınız?' gibi konulara da girmeyelim, özel konular bunlar" karşılığını vererek, aşk iddialarını doğrulamış oldu.