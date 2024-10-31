Anasayfa Magazin Usta oyuncu Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya itirafı: 'Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık' dedim ama şaşırttı
Usta oyuncu Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya itirafı: 'Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık' dedim ama şaşırttı
Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu Gül Onat konuk olduğu Aramızda Kalmasın programında eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya hakkında itiraflarda bulundu.
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Sihirli Annem'in Perihan'ı usta oyuncu Gül Onat, uzun yıllar sonra yeniden Fer dizisiyle ekranlara dönüyor. Onat, konuk olduğu Aramızda Kalmasın programında eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya hakkında itiraflarda bulundu.
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Usta oyuncu, Sarıkaya için "Lale Devri'nde Serenay Sarıkaya çok tutuktu. 'Bu kızı da nereden bulmuşlar. Eyvah, eyvah yandık' dedim. Ama beni şaşırttı" ifadelerini kullandı.
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Onat, sözlerine "Fakat o kadar büyük bir gelişme gösterdi ki her bölüm. Ve şimdi iftihar ediyorum onunla" diye devam etti.
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Gül Onat, sette Sarıkaya'ya ördek dediğini ve ona oyuncak ördekler hediye ettiğini de anlattı.