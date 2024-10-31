Usta oyuncu Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya itirafı: 'Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık' dedim ama şaşırttı

Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu Gül Onat konuk olduğu Aramızda Kalmasın programında eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya hakkında itiraflarda bulundu.

Elele Online

Elele Online
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Usta oyuncu Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya itirafı: 'Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık' dedim ama şaşırttı - Resim : 1

Sihirli Annem'in Perihan'ı usta oyuncu Gül Onat, uzun yıllar sonra yeniden Fer dizisiyle ekranlara dönüyor. Onat, konuk olduğu Aramızda Kalmasın programında eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya hakkında itiraflarda bulundu.

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Usta oyuncu Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya itirafı: 'Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık' dedim ama şaşırttı - Resim : 2

Usta oyuncu, Sarıkaya için "Lale Devri'nde Serenay Sarıkaya çok tutuktu. 'Bu kızı da nereden bulmuşlar. Eyvah, eyvah yandık' dedim. Ama beni şaşırttı" ifadelerini kullandı. 

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Usta oyuncu Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya itirafı: 'Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık' dedim ama şaşırttı - Resim : 3

Onat, sözlerine "Fakat o kadar büyük bir gelişme gösterdi ki her bölüm. Ve şimdi iftihar ediyorum onunla" diye devam etti.

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Usta oyuncu Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya itirafı: 'Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık' dedim ama şaşırttı - Resim : 4

Gül Onat, sette Sarıkaya'ya ördek dediğini ve ona oyuncak ördekler hediye ettiğini de anlattı. 